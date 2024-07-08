Умерла вдова комедийного актера Джона Белуши

Вдова комедийного актера Джона Белуши, американская актриса, продюсер и сценарист — Джудит Белуши-Пизано — умерла на 74 году жизни. О ее смерти сообщает Fox News, ссылаясь на соцсети.

Уточнятся, что знаменитость долгое время болела раком, однако точная причина смерти не называется.

«Прощаясь, мы обещаем продолжить ее работу, гарантируя, что наследие Джона и „Братья Блюз“ (комедийный киномюзикл с Джоном Белуши в главной роли — Прим.ред) никогда не померкнут», — говорится в публикации.

Джудит Белуши-Пизано чтила память своего покойного мужа, который скончался в 1982 году от передозировки, и оберегала его наследие. Знакомы будущие супруги были еще со школьных лет.

В 1980 году они вместе работали над культовым фильмом «Братья Блюз». В 1990 году актриса вышла замуж за кинопродюсера Виктора Пизано.

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