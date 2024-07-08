Без фанатизма: почему нельзя мыться чаще одного раза в день

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 161 0

Дерматовенеролог Олисова: принимать душ следует не чаще одного раза в день

Без фанатизма: почему нельзя мыться чаще одного раза в день

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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К каким проблемам может привести чрезмерная гигиена?

Избыточная гигиена может навредить коже, поэтому мыться необходимо не чаще одного раза в день. Об этом сообщила член-корреспондент РАН Ольга Олисова в беседе с изданием aif.ru.

По словам эксперта, когда человек слишком часто принимает душ, то гидролипидная мантия — часть эпидермального барьера — может получить повреждения.

Чтобы этого избежать, для поддержания здоровья кожи лучше пользоваться увлажняющими и смягчающими кремами. Это поможет избежать сильной сухости, то есть ксероза.

В умеренных количествах полезен и ультрафиолет, но его избыток, как известно, тоже опасен. Поэтому перед выходом на улицу следует наносить специальные крема, содержащие фактор защиты не меньше 30. Особенно обращать внимание стоит россиянам, проживающим в средней полосе.

Олисова подчеркнула, что у здорового человека не должно быть никаких высыпаний, кроме, разве что, врожденных образований. А при их проявлении следует немедленно обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как правильно ухаживать за кожей в жару.

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