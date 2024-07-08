Владимир Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Сегодня российский лидер встречался в Кремле с выдающимися гражданами страны.

Владимир Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Глава государства Владимир Путин наградил народную артистку РФ Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отмечается, что певица получила награду за вклад в решение важных задач, а также многолетнюю добросовестную работу. Официальный документ опубликован на портале правовых актов.

Также Владимир Путин сегодня посмертно наградил Орденом Мужества мужчину, который предпринял попытку по обезвреживанию террориста в «Крокус Сити Холле». Герой работал в московском аэропорту Внуково.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народная артистка РФ Анита Цой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) и отметила, что президент России Владимир Путин предложил много интересных решений в сфере экономики на состоявшемся 7 июня пленарном заседании.

«Самой долгожданной (на ПМЭФ. — Прим. ред.) была, конечно, встреча с нашим любимым президентом РФ. Много было посвящено теме взаимодействия со странами БРИКС и, например, для нашей кафедры креативных индустрий — это определенный посыл в том, что нужно мягкой силой с помощью видов искусства проникать русской культурой в культуры стран БРИКС», — подчеркнула Цой в беседе с 5-tv.ru.

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