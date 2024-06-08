Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
Анита Цой осталась в восторге от выступления Путина на заседании ПМЭФ-2024
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Артистка отметила, что российский лидер затронул много интересных тем на пленарном заседании.
Народная артистка РФ Анита Цой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) и отметила, что президент России Владимир Путин предложил много интересных решений в сфере экономики на состоявшемся 7 июня пленарном заседании.
«Самой долгожданной (на ПМЭФ. — Прим. ред.) была, конечно, встреча с нашим любимым президентом РФ. Много было посвящено теме взаимодействия со странами БРИКС и, например, для нашей кафедры креативных индустрий — это определенный посыл в том, что нужно мягкой силой с помощью видов искусства проникать русской культурой в культуры стран БРИКС», — подчеркнула Цой в беседе с 5-tv.ru.
По ее словам, объединение в сфере творчества поможет странам не только сплотиться, но также решить экономические, политические и другие вопросы.
Анита Цой отметила, что все прошло тепло и уютно, а зал с большим вниманием реагировал на каждое слово президента.
«Я считаю, что Петербургский международный экономический форум 2024-й удался», — подытожила певица.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сумма всех соглашений, заключенных на ПМЭФ-2024, превысила триллион рублей.
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