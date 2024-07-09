В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев
Похоронят его в Шамильском районе Дагестана.
Фото: Из открытых источников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Его сердце остановилось на 62 году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
«Магомед Хандаев скончался», — приводит агентство слова пресс-службы районной администрации.
О причине смерти ничего не говорится.
Отмечается также, что похоронен Хандаев будет в Шамильском районе Дагестана, в родном селе Гента.
Магомед Хандаев занимал должность главы управления государственной экспертизы российского оборонного ведомства с июня прошлого года. Ранее он проходил службу в военно-строительных частях и организациях при Минобороны, занимал должности от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления.
Ранее 5-tv.ru писал, что умерла первая жена Фиделя Кастро.
Читайте также
64%
0.04 95.66
0.09
Нашли ошибку?