В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 472

Похоронят его в Шамильском районе Дагестана.

В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев

Фото: Из открытых источников

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Умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Его сердце остановилось на 62 году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

«Магомед Хандаев скончался», — приводит агентство слова пресс-службы районной администрации.

О причине смерти ничего не говорится.

Отмечается также, что похоронен Хандаев будет в Шамильском районе Дагестана, в родном селе Гента.

Магомед Хандаев занимал должность главы управления государственной экспертизы российского оборонного ведомства с июня прошлого года. Ранее он проходил службу в военно-строительных частях и организациях при Минобороны, занимал должности от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла первая жена Фиделя Кастро.

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