«Мы самые любимые друг у друга»: Муцениеце уколола Прилучного на фоне суда
Актриса Агата Муцениеце опубликовала пост в честь Дня семьи, любви и верности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Актриса указала экс-супругу на его недостойное поведение прямо в День семью, любви и верности.
Актриса Агата Муцениеце впервые прокомментировала решение бывшего мужа Павла Прилучного подать в суд для дальнейшего определения места жительства их детей. Сделала это знаменитость завуалировано и в День семьи, любви и верности, пишет 7Дней.ru.
Муцениеце не стала обвинять мужа в его действиях, наоборот, она призвала благодарить Бога за то, что он имеет. А также дала понять — настраивать наследников против него не будет. Она сохранит в их памяти лишь отцовскую любовь.
«Наши дети лучше чем мы. Хочу, чтобы они верили в семью, любовь и верность. Это я им и дарю. Все мы со своими шероховатостями, все мы иногда ругаемся, все мы не идеальные, но мы самые любимые друг у друга. И это важнее всего на свете! Обнимите друг друга и поблагодарите Бога за то, что у нас есть», — написала звезда в социальной сети.
Прилучный и Муцениеце познакомились во время съемок популярного российского телесериала «Закрытая школа», где оба исполняли главные роли. И там между ними завязался роман, который они до последнего не раскрывали и даже тайно поженились в 2011 году. За время их совместной жизни, до развода в 2020-м, у пары родился сын Тимофей и дочь Мия.
Теперь же внезапно для всех экс-супруги решили выяснить некоторые моменты в суде. Сначала Муцениеце подала заявление, чтобы добиться алиментов от Павла. А после и Прилучный решил ответить ей тем же — он намерен судиться за детей.
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