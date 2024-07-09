«Передай факел»: демократы просят Байдена отказаться от предвыборной гонки

Лидер США больше не может успешно отстаивать позиции партии.

Избиратели от демократов в США пошли в атаку против Джо Байдена. Они создали группу «Передай факел, Джо» и сайт с петицией к президенту США — отказаться от участия в осенних выборах. Среди инициаторов сайта оказались около сотни действующих политиков, в том числе пятеро действующих сенаторов от демпартии.

Все они считают, что Байден, который упрямо хочет продолжить свою предвыборную кампанию, только вредит шансам однопартийцев, ведь они могли бы сами побороться за пост главы Белого дома.

«Он должен сейчас отойти в сторону. Всем, ну абсолютно всем стало ясно, что он сейчас уже не способен донести до масс посыл демократической партии. Если президент продолжит свою предвыборную кампанию, это будет ошибкой. Он должен уйти сейчас, чтобы мы могли найти нового кандидата, который позволит нам занять максимально сильную позицию, чтобы победить Дональда Трампа в ноябре», — прокомментировал член палаты представителей от демократов Адам Смит.

Но сам Байден пока остается глух к просьбам даже соратников по партии. А чиновники из его администрации ежедневно отбиваются от расспросов журналистов о состоянии здоровья лидера США.

О продолжении борьбы Байден заявил даже после того, как полностью проиграл первые предвыборные дебаты своему основному предполагаемому оппоненту Дональду Трампу. После этого он уже столкнулся с финансовыми проблемами: как выяснили журналисты CNBC, многие спонсоры отказались давать ему деньги на проведение предвыборной кампании.