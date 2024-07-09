«Мой сахара кусок»: Дарья Клюкина поделилась первыми фото с сыном

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 67 0

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина поделилась первыми фото с сыном

«Мой сахара кусок»: Дарья Клюкина поделилась первыми фото с сыном

Фото: Александр Мамаев / ТАСС

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Победительница шоу «Холостяк» впервые стала мамой в апреле этого года.

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина показала своего трехмесячного сына, опубликовав трогательное фото в личном блоге в соцсетях. Малыша 30-летняя знаменитость родила в апреле, и только теперь решила поделиться с поклонниками этим радостным событием.

На фото молодая мама бережно держит младенца, укутав его в голубое полотенце, и нежно целует. При этом лицо сына Клюкина решила не показать.

«Мой сахара кусок», — написала Клюкина.

Дарья Клюкина впервые показала своего трехмесячного сына. Фото: Instagram* / klyukina_d

Дарья Клюкина в 2019 году вышла замуж за топ-менеджера Газпром-Медиа Владимира Чопова, который старше ее на 14 лет. Пара очень много времени проводит вместе, любит путешествовать, ходить на шопинг и кататься на аттракционах.

Для обоих супругов этот ребенок стал первым и долгожданным. О своей беременности Дарья, как сама признается, узнала во время одного из путешествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда шоу «Холостяк» Клюкина впервые стала мамой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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