Без этого никак: JONY назвал главный критерий в выборе девушки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 267 0

Певец JONY: моя будущая девушка должна уметь вкусно готовить

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Как стать избранницей певца?

Азербайджанский и российский певец JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) назвал главное качество, которым должна обладать его девушка. Об этом он сообщил на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ» эксклюзивно 5-tv.ru.

«Наверное, вкусно готовить», — отметил автор песен.

Кроме того, ранее JONY говорил, что девушка должна уметь создавать гармонию дома. Ведь, когда певец приходит нервным после работы, он хочет, чтобы любимая могла его успокоить.

JONY является одним из самых завидных женихов, его одолевают толпы поклонниц, которые бы хотели стать его избранницей. Пока сердце певца свободно. Он не особо любит распространяться о своей личной жизни, но неоднократно говорил, что мечтает обрести семью и детей.

По его словам, ребенок — это Божий подарок. Он намерен посвятить всю жизнь детям, как это делали его родители. Пока исполнитель не торопиться жениться, он считает, что всему должно быть свое время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян хотят еще детей.

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