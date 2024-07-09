Умер звезда популярного сериала «Ангелы Чарли» Даг Шиэн

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 87 0

Артист скончался на 76-м году жизни.

Умер звезда популярного сериала «Ангелы Чарли» Даг Шиэн

Фото: Кадр из сериала «Ангелы Чарли», 1976

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Американский актер Даг Шиэн умер в возрасте 75 лет. Артист известен по своим работам в картинах «Ангелы Чарли», «Больница общего профиля», «Сабрина — маленькая ведьма», «Страсть». О смертии знаменитости сообщило похоронное бюро Kane.

Уточняется, что актера не стало еще в конце июня этого года. Известно, что Даг Шиэн скончался мирно в своем доме рядом со своей любимой женой. О причине смерти информации нет.

«Похоронному бюро Кейна было поручено подготовить цветочные композиции», — приводит сообщение похоронного бюро издание People.

Известность актеру принесла мыльная опера «Больница общего профиля». Именно за игру в этом сериале Шиэн получил номинацию на премию «Эмми». В нем артист снимался с 1979 по 1982 годы. Успех артисту обеспечил и сериал «Ангелы Чарли», который несколько раз номинировался на «Золотой глобус».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Надежда Матушкина умерла после тяжелой болезни. Артистке было 67 лет.

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