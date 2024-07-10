«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека

Генетик Сергей Киселев: от группы крови не зависят черты характера человека
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Что же формирует наше поведение?
От конкретной группы крови у человека никак не зависят его черты характера. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал генетик и доктор биологических наук Сергей Киселев.
«Исследований, которые бы однозначно либо с высокой вероятностью это подтверждали, не опубликовано», — сказал специалист.
По мнению Киселева, характер человека — это вещь очень расплывчатая. Разные ученые определяют его по-своему.
«Насколько я помню, в Японии от группы крови зависит все — даже способность руководить коллективом. И некоторые люди обращают на группу крови достаточно большое внимание даже при приеме на работу. Тут дело не науки, а, скорее всего, дело веры просто», — указала Киселев.
Доктор биологических наук добавил, что совместимость между двумя людьми определяется конкретными генетическими и иммунологическими параметрами.
«Если они будут иметь ребенка, надо, грубо говоря, чтобы их иммунные системы не слишком противоречили друг другу», — объяснил генетик.
Киселев сказал, что характер «вещь непредсказуемая» и никак не зависит от человека. По его мнению, поведение, в большей степени, определяется окружающей средой, то есть воспитанием, а не тем, какая у человека генетика.
«Характер — это воспитание, и вклад генетики там достаточно небольшой», — заключил специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве у донора обнаружили новую группу крови.
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