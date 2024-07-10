«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 009 0

Генетик Сергей Киселев: от группы крови не зависят черты характера человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что же формирует наше поведение?

От конкретной группы крови у человека никак не зависят его черты характера. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал генетик и доктор биологических наук Сергей Киселев.

«Исследований, которые бы однозначно либо с высокой вероятностью это подтверждали, не опубликовано», — сказал специалист.

По мнению Киселева, характер человека — это вещь очень расплывчатая. Разные ученые определяют его по-своему.

«Насколько я помню, в Японии от группы крови зависит все — даже способность руководить коллективом. И некоторые люди обращают на группу крови достаточно большое внимание даже при приеме на работу. Тут дело не науки, а, скорее всего, дело веры просто», — указала Киселев.

Доктор биологических наук добавил, что совместимость между двумя людьми определяется конкретными генетическими и иммунологическими параметрами.

«Если они будут иметь ребенка, надо, грубо говоря, чтобы их иммунные системы не слишком противоречили друг другу», — объяснил генетик.

Киселев сказал, что характер «вещь непредсказуемая» и никак не зависит от человека. По его мнению, поведение, в большей степени, определяется окружающей средой, то есть воспитанием, а не тем, какая у человека генетика.

«Характер — это воспитание, и вклад генетики там достаточно небольшой», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве у донора обнаружили новую группу крови.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности
17:31
Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге
17:22
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
17:15
Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету
16:43
В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing
16:38
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины

Сейчас читают

Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака