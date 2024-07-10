«Иногда боли нет вообще»: названы нетипичные признаки инфаркта миокарда

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Главврач Тарасов: холодный пот и слабость могут указывать на инфаркт

«Иногда боли нет вообще»: названы нетипичные признаки инфаркта миокарда

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие симптомы точно нельзя игнорировать?

Боль в груди, руке или челюсти может быть первым признаком инфаркта миокарда. Об этом рассказал главный врач первой Челябинской городской клинической больницы Дмитрий Тарасов в беседе с изданием URA.RU.

Также явным признаком врач называет появление холодного пота, слабости и нарушения ритма биения сердца.

«У большинства пациентов сложился целый набор стереотипов — сердце давит или под лопатку, или левая рука. Точно, инфаркт может сопровождаться болью и в груди, и в руке, и челюсти. А иногда боли нет вообще, вместо нее может прийти слабость, холодный пот, нарушение ритма сердцебиения, учащение пульса или обморок», — говорит Тарасов.

Также среди признаков инфаркта миокарда — боли в нижней челюсти, локте, плече, мизинце или всей руке. Причем, поза или движение на ее интенсивность не влияют.

Ранее 5-tv.ru писал, какое заболевание может «маскироваться» под инфаркт.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака