«Характерные проявления»: что указывает на избыток фтора в организме

На что необходимо обращать особое внимание?

На избыток фтора в организме могут указывать такие симптомы, как усталость, разрушение эмали, боли в костях и суставах, проблемы с сердцем, а также диарея. Об этом сообщила врач-стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт подчеркнула, что большое количество фтора может попасть в организм вместе с водой, пищей и воздухом. Но также это связано и с нарушением выведения этого вещества из организма.

Первыми тревожными признаками являются слабость, расстройство сна, боли и судороги в мышцах.

«Эти симптомы не специфичны и могут указывать на разнообразные проблемы со здоровьем, но при хронической фторной интоксикации они, как правило, сопровождаются более характерными проявлениями. Одним из таких симптомов является боль в костях и суставах», — объяснила врач.

Также страдают и зубы. На эмали появляются белые пятна и полосы, что в итоге может привести к полному разрушению.

Кроме того, из-за влияния на работу желудочно-кишечного тракта появляется такое хроническое заболевание как флюороз. Его первый симптом — диарея.

По словам Сумцовой, повышенное количество фтора вредит сердцу и сосудам организма. Это чревато повышением артериального давления, развитием гипертонии, аритмии и ишемической болезни сердца.

Эксперт отметила, что при ранних симптомах флюороза человек ощущает головные боли, головокружение, появляется нарушение сна. После это приводит к повышенной раздражительности, ухудшению памяти, апатии и снижению концентрации.

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