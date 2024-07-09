«Особый повод»: Захарова посетила матч по футболу между Белоруссией и РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 138 0

Мария Захарова посетила матч по футболу в честь 80-летия освобождения Белоруссии

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; «Русская Медиагруппа»; 5-tv.ru

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Встреча в Минске была приурочена к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила матч по футболу между командами Белоруссии и России, приуроченный к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Игра, прошедшая при поддержке «Русской Медиагруппы» на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске, собрала не только футбольных болельщиков, но и людей, с уважением относящихся к истории страны и памятной дате.

На открытии матча выступила певица и телеведущая Елена Север. Она исполнила драматическую песню «Верните память» в сопровождении хореографической композиции и видеоряда с кадрами военных лет.

ОписаниеВладимир Киселев-младший (певец ВладиМир) и Елена Север. Фото, видео: «Русская Медиагруппа»

Певица посвятила свое выступление жертвам Хатыни, героям Брестской крепости и трагическим вехам Великой Отечественной войны. Автор слов пронзительной песни — присутствовавшая на мероприятии Мария Захарова.

«Мне особо приятно, что эта песня сегодня, можно сказать, открывала матч. Дело в том, что он приурочен к особому дню не только для Белоруссии, но и для всего нашего народа, и для нашей страны. Освобождение Минска, тем более годовщина, — это особая страница в истории», — отметила представитель МИД.

Также для всех пришедших на матч «Русская Медиагруппа» организовала дискотеку 2000-х: перед зрителями выступили экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов и певец Митя Фомин.

А после матча на беговую дорожку стадиона выехал «черный бумер» с рэпером Серегой. Популярный среди местной аудитории уроженец Гомеля завершил мероприятие ярким выступлением.

Сама игра в основное время завершилась ничьей 1:1, а в серии пенальти больше повезло россиянам — 5:4.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Белоруссия отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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