Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева*

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Главреда СМИ-иноагента в ноябре 2022 года объявили в розыск по уголовной статье.

Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева*

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу главного редактора издания Republic** Дмитрия Колезева*. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы журналисту Колезеву», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Таким образом, постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Колезева в виде заключения под стражу осталось в силе.

Следствие 5 июня попросило суд заочно арестовать Колезева по делу о публичном распространении фейков об армии России. До этого, в ноябре 2022 года, он был объявлен в розыск по уголовной статье.

Сам журналист писал в Telegram-канале, что не знает, за что в отношении него возбудили дело. При этом Колезев после начала российской спецоперации выступил против нее и сбежал в Литву.

Подобные дискредитирующие образ Вооруженных сил РФ высказывания делала вдова Алексея Навального*** Юлия на YouTube. В своем заявлении в мае текущего года она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под статью 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Навальная заочно арестована по решению Басманного суда в Москве. Отмечается, что она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

* — признан в РФ иноагентом. 

** — признано СМИ-иноагентом в РФ.

*** — признан в РФ экстремистом и террористом.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака