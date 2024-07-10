Миссия выполнима? Виктор Орбан прибыл в Вашингтон после Киева, Москвы и Пекина

Эфирная новость 57 0

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон после Киева, Москвы и Пекина

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице США стартует саммит НАТО, на котором не будет многих русофобов.

«Миссия примирения 4.0» — какой всем понятной надписью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сопроводил фотографию своего прилета в Вашингтон, где стартовал саммит НАТО. До этого был Киев, потом Москва, следом Пекин. И вот — Вашингтон.

По удивительному совпадению, это будет, видимо, один из самых не русофобских форумов альянса. Его даже назвали «саммитом хромых уток»: президент США Джо Байден на грани вылета из президентской гонки, его французский коллега Эммануэль Макрон — увяз в уличных беспорядках во Франции, а канцлер германии Олаф Шольц, кажется, считает дни до своего поражения в Германии.

Даже Урсула Фон Дер Ляйен и та решила не лететь. Так что Орбану и его друзьям из Словакии будет, где развернуться.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Словакии Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака