Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что решить конфликт на Украине военным путем невозможно, а помочь урегулировать ситуацию может лишь путь дипломатии. Об этом политик написал в своем личном блоге, чем поддержал мирную инициативу венгерского коллеги Виктора Орбана.

«Конфликт на Украине не имеет военного решения. Я в числе политиков, которые поддерживают немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с участием Украины, Российской Федерации, США, Китая и ЕС», — говорится в его публикации в Facebook*.

Фицо добавил, что переговоры эти будут трудными и могут продлиться месяцы, но для всего мира это будет лучше, нежели убийства на поле боя. Только путем дипломатии, заметил он, можно будет прийти к справедливости.

Днем ранее, во время церемонии празднования дня святых Кирилла и Мефодия Фицо впервые после совершенного на его покушения выступил перед гражданами. Он выразил поддержку мирной инициативе Орбана и восхитился тем, что его венгерский коллега отправился с визитом не только на Украину, но и в Россию.

Премьер Венгрии прибыл в Москву 5 июля сразу после визита в Киев. Будучи в Незалежной, он встретился с президентом** Украины Владимиром Зеленским и в ходе переговоров предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня в зоне конфликта и начала диалога с российской стороной. Глава киевского режима это предложение отверг.

В России Орбан встретился с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили многие вопросы международной повестки, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Путин по итогу беседы отметил, что она была обстоятельной и честной. По его словам, визит Орбана в Москву можно расценить как попытку наладить контакт между РФ и Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог предрек проблемы Орбану из-за визита в РФ.

* — принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти