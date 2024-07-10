В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing

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Отечественные запчасти будут дешевле оригинальных, но не уступят им по качеству.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В России уже в конце этого лета наладят производство деталей для самолетов Boeing и Airbus. Как выяснили «Известия», госкорпорация «Росатом» завершает реконструкцию предприятия, где планируют выпускать отечественные аналоги.

На первом этапе там будут собирать компоненты для электроники и систем безопасности. Это, например, противопожарное оборудование и фильтры для циркуляции воздуха в салоне.

А в перспективе компания сможет выпускать и более технически сложные агрегаты, в том числе для зарубежных двигателей и гидравлики.

Отечественные детали будут дешевле оригинальных и в то же время не будут уступать им по качеству и требованиям безопасности. Все компоненты, выпущенные в России, будут проходить обязательные испытания и сертификацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст США намерен предъявить обвинения компании Boeing.

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