«Чтобы сонный Джо смог доказать всем»: Трамп предложил Байдену еще одни дебаты

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Трамп предложил Байдену провести еще одни дебаты

«Чтобы сонный Джо смог доказать всем»: Трамп предложил Байдену еще одни дебаты

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Бывший президент США хочет дискуссию без правил.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену, во время выступления перед сторонниками во Флориде, провести еще одни дебаты в ближайшие дни. Трансляция выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

В Соединенных Штатах Америки на данный момент проходят предвыборные дебаты. Лидирующими кандидатами являются Дональд Трамп и Джо Байден. Между ними уже идет ярая конкуренция, хотя переизбрание на пост президента состоится только 5 ноября текущего года.

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо (Байдену — Прим. ред.) шанс реабилитироваться перед всем миром <…>. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо смог доказать всем, что он может стать президентом», — сказал Трамп.

Многие известные личности Америки уже неоднократно высказывали свое мнение на тему того, что Джо Байдену пора покинуть предвыборную гонку, несмотря на то, что когда-то он был прекрасным президентом.

В их число вошел знаменитый писатель Стивен Кинг. Время Байдена вышло и это всем очевидно. Политик излишне стар и не в состоянии управлять страной.

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