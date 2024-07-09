«В интересах США»: Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Писатель уверен, что любовь президента к своей стране должна дать ему понять, что Америка будет развиваться и без него.

Американский писатель Стивен Кинг оказался в числе тех активистов, которые призвали действующего главу государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. По его словам, лидер США был прекрасным президентом, но настало его время уйти из политики.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но ему пора — в интересах Америки, которую он так самозабвенно любит — объявить, что он не будет баллотироваться на следующий срок», — написал Кинг в соцсети.

Высказывание Кинга вскоре прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он заявил, что даже писатель за Дональда Трампа, хотя ранее не высказывался в пользу республиканца.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. 27 июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом. Американские журналисты по итогам писали, что в демократической партии поднялась паника, ведь действующий лидер объективно показал себя не с лучшей стороны. Подчиненные инкогнито в интервью говорили, что он бессвязно говорил, «выглядел и звучал ужасно».

Всему виной, считают многие, возраст Байдена и оставляющее желать лучшего здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Белый дом помогает Джо Байдену не заблудиться.