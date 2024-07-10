Рассел Кроу снова женится: где пройдет свадьба звезды «Гладиатора»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 52 0

Актер Рассел Кроу женится во второй раз и уже выбрал место бракосочетания

Рассел Кроу снова женится: где пройдет свадьба звезды «Гладиатора»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sebastian Gabsch

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Избранницей знаменитого актера стала 33-летняя Бритни Териот.

Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу женится на американской актрисе Бритни Териот. Пара уже определилась с местом бракосочетания. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на заявления зарубежных таблоидов.

По информации СМИ, торжество пройдет в Италии. Дело в том, что 60-летний Кроу очень любит эту страну и даже специально придумывает поводы, чтобы вернуться туда.

А недавние гастроли его музыкальной группы в Рим заставили артиста окончательно убедиться в своем выборе для проведения свадьбы.

Кроме того, совсем недавно Кроу узнал семейную тайну: оказывается, его прапрапрадедушка, которого звали Луиджи Гецци, был родом из центральной Италии, поэтому любовь к этой стране у актера, очевидно, неспроста.

Невеста одобрила выбор возлюбленного. Более того, пара уже присмотрела маленькую старинную церковь, где пройдет венчание.

Рассел Кроу и Бритни Териот начали встречаться еще в 2020 году. Тогда же их впервые увидели вместе на трибунах стадиона, где проходил теннисный турнир. В феврале этого года Кроу сделал избраннице предложение.

Для Кроу свадьба с Териот станет второй в его жизни. Прежде он был женат на Даниэль Спенсер, брак продлился девять лет и завершился разводом в 2018-м. У них есть двое сыновей — Чарльз и Теннисон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бикович привез жену и сына в Россию.

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