«Мое болото!» — названа дата выхода мультфильма «Шрек 5»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

Пятая часть «Шрека» с Кэмерон Диас и Эдди Мерфи выйдет 1 июля 2026 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что уже известно о продолжении популярной картины?

Студия DreamWorks Animation официально анонсировала дату выхода мультфильма «Шрек 5». Зрители смогут снова увидеть главного героя и его друзей на экранах кинотеатров уже в 2026 году, сообщается на странице компании в соцсети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», — говорится в анонсе.

Уже известно, что главные герои мультфильма «Шрек 5» сохранят свои оригинальные голоса — их озвучат Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз.

О том, что создатели «Шрека» стали работать над пятой частью картины, стало известно в апреле 2023 года. Тогда об этом сообщил креативный продюсер DreamWorks Animation Кристофер Меледандри. При этом Эдди Мерфи еще в апреле того года заявил, что был бы раз озвучить Осла из «Шрека», если мультфильм будет иметь продолжение.

«Я был бы очень рад, если бы они (авторы „Шрека“ — Прим. ред.) когда-нибудь пришли с новым предложением, я бы сделал это за две секунды. Я люблю осла», — говорил актер.

Первый «Шрек» появился на мировых экранах в 2001 году. Мультфильм киностудии DreamWorks Animation уже в 2002-м получил «Оскар». В сюжете — приключения огра Шрека в вымышленном мире, где элементы фэнтези и фольклора сочетаются с элементами массовой культуры.

В медиафраншизу DreamWorks Animation входят три сиквела оригинальной картины: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007), «Шрек навсегда» (2010), спин-офф «Кот в сапогах» (2011) и «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» (2022), а также короткометражные мультфильмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ТОП-5 недетских моментов из «Шрека».

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Да, скрываю»: Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о третьей беременности
17:31
Водная охота: транспортная полиция провела рейд в Санкт-Петербурге
17:22
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
17:15
Больше не одиноки? Ученые нашли новую потенциально обитаемую планету
16:43
В России начнут выпускать детали для самолетов Airbus и Boeing
16:38
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины

Сейчас читают

Битва двух титанов: кто лучше за последний год— Месси или Роналду
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Вклад генетики»: может ли группа крови влиять на характер человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака