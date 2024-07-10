Что уже известно о продолжении популярной картины?

Студия DreamWorks Animation официально анонсировала дату выхода мультфильма «Шрек 5». Зрители смогут снова увидеть главного героя и его друзей на экранах кинотеатров уже в 2026 году, сообщается на странице компании в соцсети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», — говорится в анонсе.

Уже известно, что главные герои мультфильма «Шрек 5» сохранят свои оригинальные голоса — их озвучат Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз.

О том, что создатели «Шрека» стали работать над пятой частью картины, стало известно в апреле 2023 года. Тогда об этом сообщил креативный продюсер DreamWorks Animation Кристофер Меледандри. При этом Эдди Мерфи еще в апреле того года заявил, что был бы раз озвучить Осла из «Шрека», если мультфильм будет иметь продолжение.

«Я был бы очень рад, если бы они (авторы „Шрека“ — Прим. ред.) когда-нибудь пришли с новым предложением, я бы сделал это за две секунды. Я люблю осла», — говорил актер.

Первый «Шрек» появился на мировых экранах в 2001 году. Мультфильм киностудии DreamWorks Animation уже в 2002-м получил «Оскар». В сюжете — приключения огра Шрека в вымышленном мире, где элементы фэнтези и фольклора сочетаются с элементами массовой культуры.

В медиафраншизу DreamWorks Animation входят три сиквела оригинальной картины: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007), «Шрек навсегда» (2010), спин-офф «Кот в сапогах» (2011) и «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» (2022), а также короткометражные мультфильмы.

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