В России могут появиться штрафы для сапсерферов

Любителей поплавать на сапдосках теперь могут ждать штрафы. С инициативой выступило МЧС.

В ведомстве считают, что отдыхающие часто плавают в неположенных местах и мешают спасателям. В частности, из-за сапсерферов иногда не могут проплыть лодки. Неустойчивая доска может перевернуться вместе с гребцом от волны, вызванной моторным судном.

Кроме того, в точках проката сапбордов клиентов не инструктируют о правилах поведения на воде и не настаивают на экипировке спасательным жилетом.

Если предложение МЧС будет принято, то нарушителей могут ждать административные штрафы.

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