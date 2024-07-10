В России могут появиться штрафы для сапсерферов

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С соответствующей инициативой выступило МЧС.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Любителей поплавать на сапдосках теперь могут ждать штрафы. С инициативой выступило МЧС.

В ведомстве считают, что отдыхающие часто плавают в неположенных местах и мешают спасателям. В частности, из-за сапсерферов иногда не могут проплыть лодки. Неустойчивая доска может перевернуться вместе с гребцом от волны, вызванной моторным судном.

Кроме того, в точках проката сапбордов клиентов не инструктируют о правилах поведения на воде и не настаивают на экипировке спасательным жилетом.

Если предложение МЧС будет принято, то нарушителей могут ждать административные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аномальная жара в России вынудила людей избавиться от одежды. Вот только такая излишняя откровенность не у всех вызывает одобрение. Какая ответственность может ждать любителей оголиться прямо на улице?

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