«Вечер будет ярким»: Андрей Губин готовится к возвращению на сцену

Исполнитель порадует поклонников своим творчеством спустя 19 лет перерыва.

Российский певец Андрей Губин готовится к яркому возвращению на сцену после долгого перерыва. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Первое выступление артиста спустя 19 лет должно состояться на фестивале «Новая волна» в Сочи. Возвращение обещает быть фееричным, так как музыкант готовит яркую программу. Впрочем, фанаты ждут не только знаменитость и его самые известные треки, но и новые композиции.

«В этом году один из дней на фестивале „Новая волна“ будет посвящен Андрюше Губину. Соберется очень много гостей, звезд, его друзей, поклонников. Как говорится, вечер обещает быть ярким. Андрей, в свою очередь, подготовил большую творческую программу, с которой он выступит. Он порадует своими хитами и новыми песнями», — таит интригу продюсер.

За долгожданное выступление артисту, по словам Дворцова, заплатили не более одного миллиона рублей.

При этом Дворцов отмечает, что выступление певца, несомненно, будет очень трогательным, однако, тот «не будет уже так сильно блистать, как раньше».

Андрей Губин — исполнитель хитов «Такие девушки как звезды», «Облака» и «Лиза». В начале 2000-х ему поставили диагноз прозопалгия. Болезнь вызывает боли в лице и проблемы с дикцией и мимикой. Артисту пришлось покинуть сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соседов оценил состояние тяжелобольного Губина.