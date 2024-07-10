Легкомоторный самолет Cessna-172 потерпел крушение в Татарстане

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 304 0

На борту находились четыре человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Камско-Устьинском районе Республики Татарстан потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 10 июля 2024 года, в утреннее время, вблизи поселка Камское Устье в Республике Татарстан произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа и транспортный прокурор Татарстана уже в пути на место инцидента. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований закона о безопасности полетов и примет меры в случае выявления нарушений. Ситуация на контроле у транспортного прокурора Приволжья.

По данным Центрального межрегионального СУ Следственного комитета России, после падения самолет Cessna-172 сразу же загорелся. На кадрах, предоставленных 5-tv.ru очевидцем, видно, как самолет лежит в поле, от него в небо летят клубы серого дыма, а сам борт окутан пламенем.

На борту Cessna-172, предварительно, находились четыре человека. Трое из них — пилот и пассажирка с ребенком — погибли. Один мужчина выжил, он выпрыгнул за борт на небольшой высоте. Пострадавший отделался переломами, его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у самолета Superjet 100 после посадки в Пулково задымился двигатель. Борт авиакомпании «Ямал» прибыл из Салехарда.

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