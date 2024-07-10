Террористка Евгения Беркович* сделала заявление после приговора

Режиссер Евгения Беркович*, которой накануне вынесли приговор по делу об оправдании терроризма и дали шесть лет лишения свободы, впервые прокомментировала решение суда. Слова преступницы в Telegram-канале опубликовали ее сторонники.

Она призналась, что сейчас находится в своеобразном состоянии «наркоза», из которого старается резко не выходить. Иначе, как отметила Беркович, она становится «разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями». Кроме того, женщина также заявила, что «срок — не резина».

Режиссер намерена обжаловать приговор в скором времени.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК** Леонид Волков***. Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беркович* и Петрийчук* требуют отправить в колонию на шесть лет. Причиной для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, присутствуют признаки оправдания терроризма.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России.

** — признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.

*** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.