«Напрямую опасно»: чем грозит женщинам использование тампонов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 1 350 0

Акушер-гинеколог Милютина: в тампонах нет высокой концентрации вредных веществ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

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Не так давно ученые провели исследование, выявившее повышенное содержание металлов в женских средствах личной гигиены.

Количество токсичных металлов в женских тампонах не превышает предельно допустимой концентрации. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач акушер-гинеколог Мария Милютина, прокомментировав последнее исследование американских ученых Калифорнийского университета.

Исследователи проанализировали абсорбирующий материал популярных производителей тампонов в различных странах и зафиксировали в них достаточно высокую концентрацию свинца, мышьяка, бария, меди, хрома и других элементов.

Милютина отметила: современное производство даже сегодня не может до конца контролировать попадание каких-либо вредных веществ в женские средства личной гигиены. Однако их количество не достигает «точки невозврата», которая грозит отравлением.

По словам гинеколога, в мировой медицине фиксировались случаи, когда женщины умирали от бактериально-токсического шока. Но здесь речь идет о неправильном использовании тампона.

«Конечно, они не превышают предельно допустимой концентрации. Мы не можем говорить, что это напрямую „опасно“, что тут же будет связь выявлена с заболеваниями у женщины. Это очень сложно выявить», — сказала акушер-гинеколог.

При этом, безусловно, необходимо «оставаться начеку». Как отметила врач, токсический эффект все же может присутствовать. Кроме того, неизвестно, как «вредные» тампоны повлияют на организм женщины — последствия в перспективе предугадать сложно.

«Никто же не проводит исследования, какие тампоны когда использовались, и какие последствия будут через 20 лет. Это — дорогостоящие исследования, очень кропотливые должны быть. И в то же время, никто не заинтересован в их проведении. Поэтому здесь мы можем только предполагать», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, гинеколог предупредила об опасности прокладок.

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