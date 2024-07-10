Татьяна Лазарева* заочно арестована по делу об оправдании терроризма

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 47 0

Решение принято столичным судом.

Татьяна Лазарева* заочно арестована по делу об оправдании терроризма

Фото: Instagram*** / lazarevatut

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Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно арестована по делу об оправдании терроризма, решение было вынесено судом в Москве.

Ранее Следственный комитет России просил суд заочно арестовать экс-телеведущую. В данный момент она объявлена в розыск, согласно базе МВД РФ.

В оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов.

** — признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России.

*** —  принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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