Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно арестована по делу об оправдании терроризма, решение было вынесено судом в Москве.

Ранее Следственный комитет России просил суд заочно арестовать экс-телеведущую. В данный момент она объявлена в розыск, согласно базе МВД РФ.

В оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов.

** — признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России.

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.