Мужчина расстрелял из арбалета жену и двух дочерей комментатора BBC

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Какие у него были мотивы?

В Великобритании полиция задержала 26-летнего Кайла Клиффорда, предположительно, убившего жену и двух дочерей известного спортивного комментатора BBC Джона Ханта в городе Буши. Об этом сообщает Sky News.

«Подозреваемый доставлен в больницу после ареста», — отмечается в материале со ссылкой на правоохранительные органы.

На данный момент уточняются подробности преступления. Следствие полагает, что злоумышленник сначала связал своих жертв, а позже расстрелял их из арбалета.

Накануне вечером в дом Джона Ханта ворвался мужчина, который убил его жену и детей. Мотивы стреляющего до сих пор остаются неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморском крае заключили под стражу 54-летнего мужчину за подозрения в убийстве собственной тещи. По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к 84-летней маломобильной пенсионерке и сбросил ту с балкона пятого этажа.