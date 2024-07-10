Мужчина расстрелял из арбалета жену и двух дочерей комментатора BBC

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 53 0

В Британии задержан расстрелявший из арбалета жену и детей комментатора BBC

Мужчина расстрелял из арбалета жену и двух дочерей комментатора BBC

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Какие у него были мотивы?

В Великобритании полиция задержала 26-летнего Кайла Клиффорда, предположительно, убившего жену и двух дочерей известного спортивного комментатора BBC Джона Ханта в городе Буши. Об этом сообщает Sky News.

«Подозреваемый доставлен в больницу после ареста», — отмечается в материале со ссылкой на правоохранительные органы.

На данный момент уточняются подробности преступления. Следствие полагает, что злоумышленник сначала связал своих жертв, а позже расстрелял их из арбалета.

Накануне вечером в дом Джона Ханта ворвался мужчина, который убил его жену и детей. Мотивы стреляющего до сих пор остаются неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморском крае заключили под стражу 54-летнего мужчину за подозрения в убийстве собственной тещи. По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к 84-летней маломобильной пенсионерке и сбросил ту с балкона пятого этажа.

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
87.86
-0.14 95.32
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:42
Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян
2:24
«Дисбаланс в обществе»: женщин обвинили в росте числа суицидов среди мужчин
2:02
Красный прилив: побережье Японского моря усыпали мертвые моллюски и крабы
1:38
На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности
1:18
Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
0:56
Под предлогом «поддержки мира»: стало известно, куда собирается расширяться НАТО

Сейчас читают

Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
«Простите»: Байден сделал неоднозначную оговорку про жену Столтенберга
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2