На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности

На стол хирургу: Яну Кошкину экстренно госпитализировали на фоне слухов о беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что известно о диагнозе знаменитости?

Телезвезду Яну Кошкину экстренно госпитализировали и прооперировали. Об этом она сообщила в своем блоге в соцсетях.

Актриса рассказала, что ее уже выписали и теперь она будет поправляться в домашних стенах. Также Яна поблагодарила заведующую больницы, врачей, анестезиологов, медсестер и нянечек за профессионализм. Отдельные строки Кошкина посвятила супругу, который, по ее словам, не отходил от нее ни на шаг.

Фото: Instagram* / yana_koshkina_official

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!» — поблагодарила Яна.

Свой диагноз артистка скрыла. Пользователи сети предположили, что она была беременна и что-то пошло не так. Кошкина на это отреагировала с удивлением.

«Спасибо. Буду знать!» — ответила звезда на домыслы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Кошкина вышла замуж за бизнес-партнера Харламова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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