«Я — Ночной Волк» — сын Зайцева не пойдет в полицию из-за кражи драгоценностей отца
Сын Славы Зайцева не пошел в полицию из-за кражи драгоценностей отца
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Что неизвестные вынесли из поместья модельера?
Со счетов покойного модельера Вячеслава Зайцева пропали все деньги. Об этом в интервью изданию «Страсти» рассказал его сын — Егор.
Мужчина отметил, что помимо денег, кто-то «обчистил» дом кутюрье. В имении обнаружилось множество коробок от именитых брендов, вроде «Тиффани» и «Картье». Однако все они пустые. Зайцев-младший намерен выяснить, что же произошло с имуществом отца. Однако в полицию обращаться он не хочет.
«Я вступил в наследство и несколько месяцев занимаюсь возрождением Дома Моды и устраняю проблемы в заброшенном доме в Каблуково. <…> Я „Ночной Волк“ — мы не пишем заявления в органы», — отметил сын знаменитости.
Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за несколько дней до смерти Зайцев хотел завещать внучке Марусе усадьбу в Каблуково. Однако девушка не взяла трубку. Как отметил помощник кутюрье, юридически она не является родственницей модельера, так рождена несовершеннолетней девушкой вне брака.
- 8 сент
- «Рождена вне брака 16-летней девушкой»: раскрыта тайна внучки Славы Зайцева
- 9 авг
- Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство
- 8 июн
- Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
- 7 июн
- Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах
- 6 июн
- Объявился новый наследник Вячеслава Зайцева: «У меня на руках завещание»
- 10 мая
- «Основания переживать»: кому Вячеслав Зайцев хотел завещать Дом моды
- 7 мая
- Нелли Кобзон о конфликте Зайцева с сыном и внучкой: «Слава сам виноват»
- 5 мая
- Гузеева о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву: «Пошлость и гадость»
- 5 мая
- «Он этого хотел»: Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева
- 5 мая
- Сын Зайцева заявил о возможном отравлении отца
Читайте также
67%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?