Неожиданно в 46 лет: умер американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 46 0

Умер американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

Неожиданно в 46 лет: умер американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

Фото: Из открытых источников

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Его обнаружили в салоне машины.

Американский актер Бенджи Грегори, известный по роли Брайана Таннера в сериале «Альф», ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Артист был обнаружен в салоне собственной машины еще 13 июня. Как известно, он боролся с ментальными расстройствами — Грегори страдал от депрессии и биполярного расстройства. Также актера беспокоила бессонница, которая часто не позволяла ему уснуть.

«Грегори, сыгравший Брайана Таннера в культовом ситкоме 80-х, который выходил с 1986-го по 1990-й год был найден в своей машине вместе со своей служебной собакой Гансом на парковке в Пеории, штат Аризона», — говорится в материале.

Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу, однако информации о ее результатах пока нет.

Предполагается, что мужчина мог умереть от теплового удара — как говорят источники, Грегори в день смерти направлялся в банк и, вполне возможно, уснул в машине, которая стояла под палящим солнцем.

Бенджи Грегори снимался в таких сериалах, как «Назад в будущее», «Команда А», «Сумеречная зона», «Джек-попрыгунчик» и многих других.

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