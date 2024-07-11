Пока Брюссель думает и планирует, Москва действует.

Власти Дании планировали ввести санкции в отношении российских танкеров, проходящих через Балтийские проливы, но пока в Евросоюзе думают, президент России Владимир Путин действует. Об этом пишет китайское издание NetEase, перевод статьи предоставило агентство АБН24.

Отмечается, что в Китай недавно доставили первую после снятия запрета партию свинины из России. Согласно ожиданиям властей, до конца 2024 года КНР получит около 100 тысяч тонн российского мяса. После таких новостей в Европе забили тревогу.

В частности, власти Дании «схватились за голову», ведь местные производители мяса сильно зависят от поставок своей продукции в Китай. Дело в том, что Пекин не только приобрел еще одного поставщика свинины в лице Москвы, но и пригрозил сильно повысить пошлины на экспорт такой продукции из Евросоюза. Тогда Дания призвала ЕС в ближайшее время договориться с Китаем.

«Китай доверяет России гораздо больше, чем Европе. <…> Закупка КНР российской свинины создаст беспроигрышную ситуацию и расширит пространство для сотрудничества между двумя странами», — говорится в публикации.

Решение Китая по поставкам свинины связано с тем, что Россия добилась большого прогресса в сельском хозяйстве. После введения Западом санкций Путин распорядился сделать ставку на аграрный сектор, и его план сработал.

Ранее 5-tv.ru писал, что доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей. Западные санкции не способны ослабить российскую экономику. Так, например, что касается макроэкономических показателей, то ВВП вырос на 3,6%, что превысило уровни 2021 и 2022 годов.