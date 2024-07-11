Белоснежные пляжи и пальмы: как провести райский отдых на Гоа

Туристический сезон длится с осени по весну. Когда именно лучше отправляться на Гоа и на что обратить внимание при выборе места отдыха?

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы в Гоа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Гоа. Продажа билетов открыта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала рейсы в Гоа будут осуществляться дважды в неделю: из Москвы по вторникам и субботам, а обратно — по средам и воскресеньям. Однако потом частота изменится. Так, с 25 октября вылет из Москвы будет осуществляться еще и по пятницам, а обратно из Гоа — по субботам.

«Аэрофлот» традиционно реализует программу полетов на Гоа во время высокого туристического сезона — с осени по весну.

Почему стоит выбрать Гоа для отдыха?

Гоа — это штат-курорт на юго-западном побережье Индии. Это один из самых лучших пляжных курортов страны. Гоа — бескрайние километры белоснежных пляжей с кокосовыми пальмами, множество древних храмов, а также необыкновенная атмосфера веселья. Культурное многообразие в этом райском месте привлекает путешественников со всего мира и дарит неповторимые воспоминания.

Гоа делится на три части — Северный, Центральный и Южный. Каждая из них отличается уровнем сервиса, возможностями и развлечениями. Курорт для обеспеченных гостей — Южный Гоа, бюджетные и творческие туристы отдают предпочтение Северному. При этом Центральный Гоа не только является транспортным узлом, но и совмещает в себе все свойства двух частей штата.

Когда лучше лететь на Гоа

Самым лучшим временем для отдыха на индийском курорте является период с октября по март. В этом время вы не застанете изнурительной жары, средняя температура воздуха обычно составляет от плюс 31 до плюс 33 градусов, а воды — около плюс 28 градусов.

Потом в Гоа уже начинает портиться погода. Так, с мая по сентябрь на райский курорт обрушиваются дожди. Стоит отметить, что влажность воздуха на Гоа весь год очень высокая, даже в благоприятный для отдыха сезон она достигает 70%.

Какой выбрать отель для отдыха на Гоа

В Гоа есть большое количество отелей разных категорий. Установление рейтинга сильно отличается от европейской системы, поэтому даже гостиница с двумя «звездами» может оказаться лучше, чем ожидается. При этом в зависимости от местонахождения можно найти подходящий по бюджету отель.

Южный Гоа

Любителям дорогих и роскошных гостиничных комплексов следует обратить внимание на Южный Гоа. Местные отели имеют пять «звезд», гостям предлагается высокий уровень обслуживания и комфорта. Обычно эту часть индийского штата выбирают семьи с детьми и обеспеченные европейские туристы. Также отличительными качествами Южного Гоа считаются чистые пляжи с белоснежным песком.

Как правило, на территории местных отелей имеются бассейны и площадки для детей. Гостям в том числе предлагается посетить спортзалы, сауны, массажные кабинеты. Лучшие отели в Южном Гоа работают по системе «все включено». Если говорить об удаленности от пляжа, то уже четырехзвездочные гостиницы находятся на первой линии.

Северный Гоа

Северный Гоа — та часть Индии, которая позволит не только познакомиться с новыми людьми и прочувствовать местный колорит, но также и бюджетно отдохнуть. Творческих туристов не оставят равнодушными вечеринки и фестивали, которые часто проводятся там.

Недорогое жилье в этой части курорта предлагается на разный вкус: бунгало, гестхаусы, хостелы и гостиницы. Стоит отметить, что трехзвездочные отели в Северном Гоа находятся далеко от пляжа.

Важные моменты при планировании отдыха в Гоа:

перелет из Москвы занимает около 7,5 часов;

время в Гоа опередает московское на 2,5 часа;

розетки в отелях Гоа не отличаются от российских;

валюта в Гоа — рупия;

блюда в ресторанах и кафе Гоа очень острые, повара не жалеют приправы карри;

движение на дорогах Гоа хаотичное и шумное.

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