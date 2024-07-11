Центробанк в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

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В каких случаях теперь будут блокировать переводы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Банк России в два раза увеличил перечень признаков мошеннических операций. Теперь должны автоматически блокироваться переводы, если хоть одна из систем защиты фиксировала подозрительную активность на счетах аферистов.

Кроме того, кредитные организации могут использовать информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателей средств не только при обмене данными с правоохранителями, но даже и по заявлениям физических лиц.

Наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие об обмане клиента. Изменения вступят в силу уже 25 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники обманывают россиян через «Единую медицинскую службу». Злоумышленники уточняют у потенциальных жертв, когда они приходили флюорографию и требуют назвать номер СНИЛС или код из СМС.

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