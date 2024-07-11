«Красная зона»: в России могут запретить курение на остановках и у магазинов

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Красная зона» для курильщиков может увеличиться. «Известия» пишут, что в Госдуму внесли законопроект о запрете вредной привычки на остановках и у магазинов в радиусе пяти метров от выхода.

Прямой запрет сейчас действует только на станциях метро, в помещениях железнодорожных вокзалов и аэропортах. Особенно актуальным нововведение будет для жителей многоквартирных домов. Это позволит избавиться от курильщиков у торговых точек на первых этажах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как из-за многолетнего курения в горле мужчины выросли волосы. Сначала у жителя Австрии начались проблемы с дыханием. Кроме того, его беспокоил регулярный кашель. Также стал хриплым его голос. Врачи обнаружили неприятный и необычный недуг и сразу установили, что причина в сигаретах. В итоге мужчине потребовалась 14 лет, чтобы избавиться от него.