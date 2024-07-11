Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту* Украины Владимиру Зеленскому, что турецкое правительство готово к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказали в канцелярии Эрдогана.

Отмечается, что турецкий лидер встретился с Зеленским в Вашингтоне, куда он приехал для участия в саммите НАТО. Известно, что президенты обсуждали ход войны между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым миром», — отмечает канцелярия.

Турецкий лидер также сказал, что «Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий украинской стороне переговоры с РФ, был принят в октябре 2022-го.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что унижения не помогли Зеленскому получить желаемую поддержку на саммите НАТО.