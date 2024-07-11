«Очередной теракт»: Захарова назвала намеренным удар ВСУ по детской площадке

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 65 0

Захарова назвала намеренным удар ВСУ по детской площадке в Шебекино

«Очередной теракт»: Захарова назвала намеренным удар ВСУ по детской площадке

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Известно, что пострадали пять несовершеннолетних. Двое из них в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку киевского режима по Шебекино в Белгородской области терактом и призвала международное сообщество осудить его.

«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали пять детей. Двое из них — тяжелые, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при атаке украинского дрона на детскую площадку в Шебекино ранены пять детей. Двоих экстренно госпитализировали. Еще троим помощь была оказана на месте.

Военные объекты вблизи от двора не располагаются, подчеркнул Гладков. А на площадке находились простые ребята, а не военные. 

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