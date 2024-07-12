«Решение созрело»: Путин назвал справедливой индексацию пенсии работающим пенсионерам

Эфирная новость 36 0

Путин назвал справедливой индексацию пенсии работающим пенсионерам

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент встретился с губернатором Петербурга, который и выступил инициатором этой идеи.

Одну из уникальных императорских резиденций под Петербургом сегодня посетил Владимир Путин. Президент осмотрел обновленный дворцово- парковый комплекс Ораниенбаум.

Его реставрация длилась 20 лет, и сейчас для посещения открыты все 15 залов. В одном из них прошла встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Он вновь поблагодарил Владимира Путина за решение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С этой инициативой вышел именно Беглов.

«Владимир Владимирович, спасибо, с вашей помощью город развивается. Прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности от работающих пенсионеров — их у нас 1,5 миллиона человек, из них 400 тысяч человек работающих. В том числе растет число работающих пенсионеров — жителей с ограниченными возможностями по здоровью. То есть, это хорошее решение, спасибо вам огромное, они просили вам их передать», — сказал Беглов.

«Решение созрело, и нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили. Это долго очень изучалось Правительством, и хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — отметил Путин.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

5:49
Чудом выжила: станок снял скальп 25-летней работнице завода в Подмосковье
5:34
Лошади исцеляют: как военнослужащих ВС РФ восстанавливают после ранений
5:26
Путин выступил на Парламентском форуме БРИКС. Главные заявления
5:12
На пути к идеальной фигуре: названы пять главных ошибок при похудении
5:00
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
4:38
В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака