«Решение созрело»: Путин назвал справедливой индексацию пенсии работающим пенсионерам

Президент встретился с губернатором Петербурга, который и выступил инициатором этой идеи.

Одну из уникальных императорских резиденций под Петербургом сегодня посетил Владимир Путин. Президент осмотрел обновленный дворцово- парковый комплекс Ораниенбаум.

Его реставрация длилась 20 лет, и сейчас для посещения открыты все 15 залов. В одном из них прошла встреча президента с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Он вновь поблагодарил Владимира Путина за решение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С этой инициативой вышел именно Беглов.

«Владимир Владимирович, спасибо, с вашей помощью город развивается. Прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности от работающих пенсионеров — их у нас 1,5 миллиона человек, из них 400 тысяч человек работающих. В том числе растет число работающих пенсионеров — жителей с ограниченными возможностями по здоровью. То есть, это хорошее решение, спасибо вам огромное, они просили вам их передать», — сказал Беглов.

«Решение созрело, и нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили. Это долго очень изучалось Правительством, и хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — отметил Путин.