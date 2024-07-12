Байден назвал Путина президентом Украины: Зеленский молчать не стал

Выступление американского лидера на саммите НАТО уже по традиции не прошло без оговорок.

Президент США Джо Байден по ошибке назвал президентом Украины Владимира Путина во время выступления перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего саммита альянса в Вашингтоне.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден, представляя президента* Украины Владимира Зеленского.

Президент США быстро понял, что сказал и попытался оправдать себя тем, что слишком сфокусирован на Путине. Он заключил свою речь заявлением о намерении победить лидера РФ.

Зеленский же молчать не стал и коротко ответил.

«Я лучше», — сказал он.

Джо Байден систематически допускает нелепые оговорки в своих выступлениях. Периодически в кадр камер попадает и то, что он общается с пустотой, путает людей, забывает слова и оступается на ровном месте.

Зарубежная газета New York Times не так давно писала со ссылкой на источники в окружении Байдена, что за последние месяцы его физическое состояние значительно ухудшилось. Причины происходящего с президентом Штатов никто не оглашал. Только представитель совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби на этой неделе рассказал, что 46-й президент США прошел медосмотры, и врачи не выявили у него болезни Паркинсона, склероза или иных неврологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США направят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов.