США направят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

В США заявили о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов

США направят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Спецоперация

Какое вооружение вскоре получит киевский режим?

В США заявили о новом пакете помощи для Украины в размере 225 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-релизе Пентагона.

«Сегодня, после встречи президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена с Владимиром Зеленским, министерство обороны объявляет о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины по безопасности и обороне, (…) которая оценивается в 225 миллионов долларов США», — написано в публикации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что помощь также будет включать батарею ПВО Patriot.

Кроме того, Незалежная получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД России отреагировали на планы США по дальнобойному оружию в Германии.

Тема:
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