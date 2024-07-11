«В здоровом теле здоровый дух»: Нюша раскрыла секрет шикарного тела

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 291 0

Нюша предпочитает танцы другим видам спорта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Каким видом спорта занимается сама певица?

Занятие спортом имеет колоссальное значение для каждого человека. Об этом 5-tv.ru рассказала певица Нюша во время мероприятия «Новое Радио СуперДВИЖ».

33-летняя артистка обладает шикарным телом. За его созданием стоит масса труда. Звезда приоткрыла завесу тайны и поделилась своими главными лайфхаками и размышлениями на эту тему.

Она уверена, что важным правилом является выбрать для себя то, что понравится, вызовет интерес. В таком случае, интенсивы не будут вызывать раздражения, соответственно и результат будет лучше.

«Я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, поэтому очень важно интегрировать спортивные тренировки, но для каждого, конечно, это индивидуально», — рассказала певица.

Нюша привела пример из своей жизни. Бег дается ей тяжело по причине того, что во время него становится скучно, а вот танцы звезде нравятся, поэтому на них она идет охотно и занимается активно, что дает лучший результат. Если бы она продолжила изнурять себя пробежками, то быстро бы бросила активность.

Артистка также подчеркнула важность внутреннего отношения человека к своему организму. По ее мнению, без положительного настроя далеко продвинутся не выйдет.

«Ой, лайфхак… Мне кажется, все очень даже понятно прозрачно —это дисциплина определенная. Но главное, конечно же, - намерение и желание. Если человек хочет хорошо себя чувствовать, хочет хорошо выглядеть, то нужно выделять время себе», — сказала Нюша.

Она отметила, что именно из хорошего отношения к себе будут появляться правильные желания и привычки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша изменила стиль после развода.

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