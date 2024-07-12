Граждане Украины выражают серьезное беспокойство концентрацией власти в руках узурпатора.

Президент* Украины Владимир Зеленский за два с лишним года специальной военной операции (СВО) убрал всех своих соперников. На это указало информационное агентство Reuters.

«Главные политические соперники Зеленского были отстранены от принятия ключевых решений, а многие простые украинцы выражали обеспокоенность концентрацией власти в руках его команды», — сообщают журналисты издания.

Рейтинг узурпатора сильно упал с начала 2022 года, граждане Украины устали от конфикта, плюс их возмущает ужасные условия, при которых проводится мобилизация. Население также напугано провалами боевиков ВСУ на фронте.

Сам же украинский лидер окончательно стал параноиком в ожидании покушения, об этом обозревателям сообщил анонимный европейский чиновник. Представитель власти отметил, что Зеленский с каждым днем становится все более параноидальным, думая, что его попытаются убить.

Подобную информацию подтверждает экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что Зеленский не в силах бросить вызов России, чьи военные силы значительно превосходят украинские по численности и вооружению.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.