Звезда постановки «Прощание с матерой»: умерла советская актриса Любовь Стриженова

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 84 0

В возрасте 82 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова

Звезда постановки «Прощание с матерой»: умерла советская актриса Любовь Стриженова

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Артистка скончалась на 83-м году жизни из-за проблем со здоровьем.

Заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова скончалась в возрасте 82 лет из-за инсульта. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» написал старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря, расположенном в Чувашии, Аристоклий Набокин.

«На 83-м году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — написал Набокин.

Знаменитая актриса ушла в монастырь в 2008 году — 15 лет назад. Живя в женском подворье преподобного Вассиана, Стриженова получила имя Иудифь. Причиной смерти актрисы оказался инсульт, о чем РИА Новости рассказала инокиня Мария. Как указала Мария, знаменитая актриса всегда была добродушной и улыбающейся.

Отмечается, что отпевание Стриженовой состоится уже в это воскресенье — 14 июля.

Стриженова известна по своим выступлениям на сцене МХАТ имени Горького, среди известных ее ролей можно выделить постановки «Прощание с Матерой», «На дне», «Утиная охота» и другие.

Актриса также снималась и в кино, подарив зрителям такие фильмы, как «Вечный зов», «Каникулы Кроша», «Бесы», а после роли в картине «Любовь-морковь» 2006 года она больше не появлялась на экранах.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер заслуженный артист РСФСР Юрий Шепелин.

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Звезда постановки «Прощание с матерой»: умерла советская актриса Любовь Стриженова

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