МЧС: при авикрушении в Подмосковье, предположительно, погибли три члена экипажа
Авиаборт упал в лесном массиве.
Фото: www.globallookpress.com / str TV Zvezda
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В результате крушения самолета в Подмосковье погибли три члена экипажа, по предварительной информации. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.
Известно, что авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет. Авиаборт Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья.
В самолете, который мог лететь с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково, находились только три человека экипажа. Sukhoi Superjet, как уточняется, потерпел крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.
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