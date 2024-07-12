МЧС: при авикрушении в Подмосковье, предположительно, погибли три члена экипажа

В результате крушения самолета в Подмосковье погибли три члена экипажа, по предварительной информации. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Известно, что авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет. Авиаборт Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья.

В самолете, который мог лететь с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково, находились только три человека экипажа. Sukhoi Superjet, как уточняется, потерпел крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.