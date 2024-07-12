По факту крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 93 0

Авиаборт летел с завода после ремонта в сторону Внуково.

По факту крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По факту крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Известно, что упавший в Подмосковье самолет летел с завода после ремонта, он направлялся в сторону московского аэропорта Внуково. В результате крушения погибли три человека, все они были членами экипажа.

Сообщается, что авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет, судно потерпело крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.

+25° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

17:30
Российские войска подняли флаг в центре села Урожайное в ДНР
17:30
ВЧК-ОГПУ* и «Русский криминал»* внесены в реестр иноагентов
17:27
Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару
17:25
Четыре населенных пункта и 39 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю
17:11
Отказ двигателя? Все, что известно о крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
16:54
«Еще трое детей»: консьерж о семье мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
В душе спортсменка: Екатерина Молоховская о своей любви к экстриму
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака