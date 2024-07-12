По факту крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело
Авиаборт летел с завода после ремонта в сторону Внуково.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По факту крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Известно, что упавший в Подмосковье самолет летел с завода после ремонта, он направлялся в сторону московского аэропорта Внуково. В результате крушения погибли три человека, все они были членами экипажа.
Сообщается, что авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет, судно потерпело крушение на территории садово-некоммерческого товарищества «Апраксино» в городском округе Коломна.
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