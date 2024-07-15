Это рекорд: VK Fest собрал небывалое количество выступающих артистов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 92 0

На сценах VK Fest выступило 227 артистов

Это рекорд: VK Fest собрал небывалое количество выступающих артистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Фестиваль обновил свое прежнее достижение.

VK Fest поставил рекорд, который был занесен в Книгу рекордов России, обновив прежний. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

На площадках в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве VK Fest объединил 277 артистов, групп и блогеров. В прошлом году их было 175. Еще одно достижение VK Fest касается активностей на фестивале (их было ровно 160). Все было зафиксированы в Книге рекордов России.

Книга рекордов России — это информационный банк российских рекордов. Он постоянно дополняется новыми достижениями. Большая часть рекордов касается спорта, архитектуры, географии. За 12 лет в нее вошло свыше четырех тысяч достижений. За это время специальные сертификаты получили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, назвав себя большим патриотом России, предложила идею коллаборации с SHAMAN — она готова сняться в его клипе.

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