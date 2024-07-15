На помощь в тушении лесного пожара под Новороссийском отправили Ил-76

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

С минувшего воскресенья спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Его площадь достигла 62 гектаров.

На помощь в тушении лесного пожара под Новороссийском отправили Ил-76

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Известия

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Для тушения лесного пожара под Новороссийском отправили самолет Ил-76 МЧС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо этого для ликвидации крупного возгорания будут задействованы два вертолета Ка-32. Они прилетят на место происшествия утром. До этого пожар тушили два вертолета этой же модели, а также Ми-8, однако последний из-за непогоды — усилившегося ветра — был вынужден прекратить работу.

«Всего в борьбе с огнем задействованы больше 250 человек», — отметили в оперативном штабе.

Кроме того, на место происшествия отправили аэромобильную группировку управления МЧС России по Краснодарскому краю, в состав которой вошли 50 специалистов и семь единиц техники.

Мощный природный катаклизм обрушился на область в воскресенье. Причиной быстрого распространения пламени в минприроды Краснодарского края назвали сильный ветер на фоне жаркой и сухой погоды. Вскоре огонь перекинулся на туристические базы. Оттуда эвакуировали 296 человек, в том числе 64 ребенка. В связи с возникновением ландшафтных пожаров власти Новороссийска ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

К настоящему времени огнем охвачена площадь в 62 гектара. На борьбу со стихией направлены вертолеты, которые уже сбросили 95 тонн воды, однако справиться с пожаром пока не удается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры начала природного пожара под Новороссийском.

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