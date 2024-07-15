Гимнаст сорвался с высоты во время циркового представления в Ростове-на-Дону

Жуткий инцидент во время циркового представления: в Ростове-на-Дону с высоты сорвался гимнаст, который на велосипеде ехал по натянутому над ареной канату. Упав вниз, артист больше не двигался, после чего его унесли за кулисы.

Среди зрителей шоу было много детей. Для всех ситуация стала шоком. При этом о состоянии пострадавшего артиста информации на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что медведь растерзал дрессировщицу в Петербурге. Семья погибшей принадлежит к известной цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. С животными она работала почти 20 лет.

Медведь напал на хозяйку во время кормления на глаза у 16-летнего сына дрессировщицы. Юноша успел убежать и вызвал полицию. Сотрудникам пришлось застрелить агрессивное животное.

Почему же животные вышли из-под контроля и можно ли вообще диких зверей держать дома?