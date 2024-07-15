Журналистке Гессен дали восемь лет за фейки о российской армии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 100 0

Суд заочно приговорил журналистку Марию Гессен по делу о фейках о ВС РФ

Журналистке Гессен дали восемь лет за фейки о российской армии

Фото: Шарифулин Валерий/ ТАСС

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Женщина покинула Россию еще в 2013 году, переехав в США.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии общего режима по делу за фейки о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ее признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, что влечет за собой уголовную ответственность.

Кроме того, Басманный суд Москвы запретил Гессен заниматься администрированием сайтом в течение четырех лет.

Сообщается, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Стоит упомянуть, что журналистка переехала из России в США еще в 2013 году — через четыре года Гессен стала штатным автором американского издания The New Yorker.

Прежде в публичной дискредитации российских военных был уличен один из представителей либерального сообщества, соратник Алексея Навального* Леонид Волков*. Кроме того, он призывал к организации диверсий на территории России, хвалил террористов и называл их «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, как в конце прошлого года суд в Москве заочно арестовал журналистку Марию Гессен.

* — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами

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